Druten wil lokale economie versterken met starterswinkel

NIJMEGEN - In de gemeente Druten begint nog dit jaar een proefproject met een zogenoemde ‘starterswinkel’. Daar kunnen ondernemers proefdraaien met hun producten. Het doel is om hen te begeleiden naar mogelijk een eigen winkel in de toekomst.

De starterswinkel is een van de acties die de gemeente uitvoert om de lokale economie te verbeteren. Deze acties zijn afgestemd met de ondernemersvereniging.



De gemeente onderzoekt ook of de ondernemers in het centrum van Druten tevreden zijn met de locatie van hun bedrijf.

