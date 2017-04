Kat twee weken kwijt; baasje in tranen

MALDEN - Ryanne en Bram uit Malden zijn radeloos. Hun kat Dynamite is sinds twee weken weg. 'Het doet mij heel veel. We zijn echt dag en nacht aan het zoeken, maar nog zonder resultaat', vertelt baasje Ryanne met de tranen in haar ogen.

Het is de eerste keer dat de kat weg is. 'Het is echt ons vriendje. We zijn 4,5 jaar geleden gaan samenwonen en sindsdien hebben wij de kat. Het is een echte boef, maar we hebben er echt een band mee opgebouwd', vertelt zijn baasje geëmotioneerd.

Omdat de kat twee weken later nog niet is teruggekeerd worden de zorgen groter. 'We hebben geen idee waar hij is. Misschien dat Dynamite ergens vastzit, maar dan denk je dat die toch wel een keer ontsnapt', aldus Ryanne.

En de baasjes zitten met nog iets in hun maag. 'Eind dit jaar gaan we verhuizen.. We moeten er niet aan denken dat het beestje dan nog niet terug is.'