Frank Boeijen krijgt Oeuvre Award

NIJMEGEN - De Nijmeegse zanger Frank Boeijen krijgt een Oeuvre Award van NPO Radio 5. Presentator Bert Kranenbarg en Frits Spits verrasten de zanger dinsdag met het nieuws.

NPO Radio 5 eert elk jaar een artiest. Over Frank Boeijen zegt de zender het volgende. 'Wij prijzen zijn muzikaliteit en zijn eigenheid in tekst en muziek; een rots in de branding van de Nederlandse popmuziek. Zijn unieke stemgeluid en beeldende teksten maken van Frank Boeijen een zanger die veel jonge Nederlandse artiesten inspireert. Hij vaart zijn eigen muzikale koers en wordt daarom door NPO Radio 5 voor geroemd.'

Een van de hits van Frank Boeijen, Kronenburg Park:

Speciaal concert

Op zondag 3 september neemt Frank Boeijen de prijs in ontvangst tijdens een speciaal voor hem georganiseerd concert in de Stadsschouwburg in Nijmegen.

Onder anderen Paul de Munnik, Mathilde Santing, Henk Hofstede, Manuëla Kemp en Racoon zullen dan optreden. Frank Boeijen zal zelf ook met zijn band een optreden verzorgen.

Zie ook: Frank Boeijen begrijpt zijn eigen liedjes steeds beter