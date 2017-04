Twee heidebranden binnen korte tijd: politie houdt rekening met brandstichting

UDDEL - De politie houdt er rekening mee dat de heidebranden in Uddel, van afgelopen vrijdag en maandag, zijn aangestoken. 'Daar doen we serieus onderzoek naar', meldt een woordvoerster.

De politie zegt dat heidebranden wel vaker worden aangestoken. Deze keren bleef de schade beperkt.

Vrijdag ging ongeveer 20 bij 30 meter heide in vlammen op, maandag was dat zo'n 50 bij 100 meter. De brandweer zegt dat uitbreiding van de branden is voorkomen doordat groot is ingezet.

Volgens de politie zijn er vaak wel wat aanwijzingen voor de oorzaak van een brand, maar dat is in deze gevallen niet zo. Om die reden hoopt de politie op tips van getuigen.

