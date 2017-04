Jonge jongens overlopen tijdens inbraak; politie zoekt ze

EDE - De politie zoekt in Ede naar vier jonge jongens, waarvan één op een scooter. Zij zijn betrokken bij een poging tot inbraak bij een woning aan de Wildforster.

De jongens in de leeftijd van ongeveer 14 à 15 jaar wilden de woning binnendringen, maar werden daarbij overlopen door de bewoners. De bewoners belden ook meteen met de politie.

Toen agenten ter plaatse kwamen hebben de jongens het op een lopen gezet. Een vertrok er op een scooter zonder kentekenplaat en zonder kappen. Hij was gekleed in een camouflagekleding, ook had hij een capuchon op.

Weet u meer, dan kunt u contact opnemen met de politie op 0900-8844.