Deel Nijmegen zit zonder stroom

NIJMEGEN - Een deel van Nijmegen zit zonder stroom. Volgens netbeheerder Liander werden ruim 2200 aansluitingen getroffen in de postcodegebieden 6511, 6512, 6521, 6524 en 6541.

Het ging om twintig straten, waaronder de Graafseweg en de St. Annastraat. Ook het nieuwe gebouw van de Gelderlander heeft geen stroom, meldt een medewerker van de krant.

Bij ongeveer de helft van de klanten is de storing voorbij. Rond 17.30 uur is iedereen weer aangesloten, is de verwachting.

Volgens Liander gaat het om een 'spontane storing'.