Mogelijk natuurbegraafplaats in Bennekom

EDE - Natuurbegraven wordt misschien mogelijk in het Bennekomse bos. Dat blijkt uit de structuurvisie voor het dorp van de gemeente.

Naar schattingen zijn de twee bestaande kerkhoven in Bennekom in 2023 vol, onder meer door de vergrijzing. Daarom moet worden gezocht naar nieuwe plaatsen om mensen te begraven. In Ede is natuurbegraven al langer mogelijk.

Voor het opstellen van de plannen organiseerde de Dorpsraad Bennekom avonden voor bewoners uit het dorp.