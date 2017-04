'Uitzonderlijk groot' drugslab ontdekt; ontmanteling gaat dagen duren

Foto: News United / 112 Achterhoek-nieuws

TERBORG - In een loods aan de IJsselweg in Terborg is dinsdagochtend een 'uitzonderlijk groot' synthetisch drugslab ontdekt, meldt de politie. De ontmanteling gaat waarschijnlijk nog dagen duren. Bij de loods zijn vijf personen aangehouden.

Later op de dag werden in een bedrijfspand in Giesbeek en een woning in Doetinchem zoekingen gedaan. Er zijn diverse goederen in beslag genomen. In de hal van het bedrijfspand trof de politie een hennepkwekerij met zo'n 400 planten aan. Daar zijn nog eens drie personen aangehouden. Acht verdachten vast De verdachten zijn zeven mannen en een vrouw, van 28 tot en met 56 jaar. Ze komen uit Giesbeek, Arnhem, Doetinchem en Gennep. Ze zitten vast voor verhoor. Het lab wordt ontmanteld door het team Forensische Opsporing en de Landelijke Faciliteit Ontmantelen. Het is een flinke klus: het gaat volgens de politie om grote hoeveelheden materiaal en grondstoffen die worden veiliggesteld en vernietigd. De recherche is nog volop bezig met onderzoek.