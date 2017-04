Drugslab gevonden in loods Terborg

Foto: News United / 112 Achterhoek-nieuws

TERBORG - In een loods aan de IJsselweg in Terborg is een drugslab ontdekt. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, zegt de politie.

De politie doet al sinds het begin van de dag onderzoek bij de loods. De verdachten zijn geblinddoekt afgevoerd. Over de omvang van het drugslab kan de woordvoerster nog niets zeggen.