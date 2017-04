26-jarige wil burgemeester Van der Knaap opvolgen

EDE - Een 26-jarige man of vrouw heeft zich gemeld om de nieuwe burgemeester te worden in de gemeente Ede. Mocht hij of zij gekozen worden als opvolger van Van der Knaap, dan is diegene de jongste burgemeester van Nederland.

Van der Knaap gaat in september met pensioen, hij is dan 66 jaar. De afgelopen tijd konden sollicitanten zich melden bij de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. In totaal hebben 17 mensen zich gemeld, onder wie drie vrouwen. De leeftijd van de kandidaten varieert van 26 tot en met 63 jaar. Onder de kandidaten zijn 9 (waarnemend) burgemeesters, 2 wethouders, 1 lid van Gedeputeerde Staten en 1 lid van de Eerste of Tweede Kamer. De meeste kandidaten zijn van het CDA (6), 5 sollicitanten hebben de voorkeur bij de ChristenUnie liggen. Cornielje gaat gesprekken voeren De komende maanden zal Clemens Cornielje gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Daarna zal hij met de vertrouwenscommissie overleggen, die door de gemeenteraad van Ede is samengesteld. Uit dat gesprek moeten enkele kandidaten geselecteerd worden waarmee de vertrouwenscommissie gaat spreken, zij moeten dan twee kandidaten voordragen aan de gemeenteraad. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de keuze aan de minister van Binnenlandse Zaken voorleggen. In de zomer van dit jaar moet de nieuwe burgemeester worden aangesteld.