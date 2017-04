Race tegen de klok: 9000 bordjes vervangen in een paar weken

BRUMMEN - Het fietsnetwerk van de Veluwe is flink verouderd. Een grote update is nodig en wel voordat het vakantieseizoen begint. Ruim 9000 bordjes en panelen moeten worden vervangen op de fietsroutes rondom de Veluwe.

'En dat is een hele klus', aldus Roelof Siepel van het Veluws Routenetwerk. 'We werken hard door met 11 teams van 2 personen'. Die teams worden bemand door medewerkers van een sociale werkplaats. Als dat klaar is checken 75 vrijwilligers van de fietsbond of alles logisch en gebruiksvriendelijk is.

Vooral niet te weinig

Het project moet ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld probleemloos vanuit de binnenstad van Arnhem de weg naar de Veluwe kunt vinden. En dan moeten er niet zo weinig bordjes staan, dat mensen zich afvragen of ze nog wel goed rijden. Er komen dus ook richtingaangevers bij.

De opening van het nieuwe netwerk is op 19 mei.