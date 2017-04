Twee aanhoudingen in hennepkwekerij

HET HARDE - De politie heeft dinsdagochtend vroeg in 't Harde (gemeente Elburg) een hennepkwekerij opgerold. Daarbij zijn twee aanhoudingen verricht.

In een woning aan de Vale Ouwelaan stonden verdeeld over twee kweekruimtes zo'n 250 hennepplanten. De benodigde stroom werd illegaal afgetapt. In de tuin werden ook nog twee gestolen fietsen aangetroffen.

Alle hennepplanten zullen worden vernietigd, evenals de aangetroffen kweekapparatuur.