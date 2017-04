Veroordeling Ratelband voor mishandeling ex-vrouw is definitief

ARNHEM - Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband is definitief veroordeeld voor mishandeling van zijn ex-vrouw. De Raad van State heeft bepaald dat de taakstraf van 25 uur blijft staan.

Deze straf legde de rechtbank in Den Haag hem in hoger beroep op, omdat de Arnhemmer zijn ex tegen beide benen schopte en in het gezicht sloeg. Ook zijn er geluidsopnamen van een doodsbedreiging.

Ratelband zou hebben geroepen: 'Je gaat eraan. Je denkt dat je van mij af bent, maar je komt niet van mij af. Je gaat eraan. Ik laat je kapot schieten.' Volgens de positiviteitsgoeroe zijn de geluidsopnamen gemanipuleerd.

Ratelband zegt dat het zijn ex alleen maar te doen is om de alimentatie en om hem zijn kinderen te ontnemen.