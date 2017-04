Bijna fitte Buwalda: NEC redt het zonder play-offs

NIJMEGEN - Robin Buwalda is op de weg terug bij NEC na zijn enkelblessure.

"Ik heb al weer een gedeelte van de training meegedaan, maar nog niet in het partijspel. De enkel voelt goed, maar het is even afwachten. Ik zit op het snelste schema, maar het gaat stapje voor stapje. Het is nu even kijken hoe de enkel reageert. Ik weet niet of ik er zaterdag tegen Twente al bij kan zijn. Misschien op de bank. Maar de wedstrijden daarna zijn ook heel belangrijk, dus ik moet ook niet een te groot risico nemen."

Robin Buwalda bij zijn blessure die hij opliep tegen FC Utrecht (foto: Broer van den Boom)

Buwalda vreest niet voor degradatie. "Nee, wij gaan het redden. Iedereen heeft het al over de play-offs, maar ik verwacht dat wij er gewoon in blijven. Ik denk dat we zes punten nodig hebben."