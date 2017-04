Slachtoffer van incest in een gelovig gezin: laat mij of de dader doodgaan

ARNHEM - Wat gebeurt er met het godsbeeld van vrouwen na een incestervaring? Dat vroeg Adriana Balk-van Rossum (64) uit Ede aan 57 gelovige vrouwen na een oproep in regionale en landelijke media.' Hun verhalen maakten me kwaad, maar ik bewonder de vrouwen ook.'

Misbruik door een vader, broer, opa. De onderzoekster: 'Het overkomt 1 op de 7 meisjes. Maar ook jongens overkomt het, zonder dat dit met religie te maken heeft.'

Balk-van Rossum was geïnteresseerd in gelovige vrouwen die misbruikt zijn in het gezin. Ze plaatste een oproep in landelijke en regionale media. 'Iedereen kent de term basic trust. Dat wordt opgebouwd in de vroegere relaties. Is er incest, dan wordt vertrouwen wantrouwen, veiligheid wordt onveiligheid. Je geliefd en waardevol voelen wordt aangetast. En dat zet zich voort in de relatie die vrouwen hebben met God.'

De vrouwen liepen vast

Ze kwam na haar oproep in contact met 57 binnen het gezin misbruikte, gelovige vrouwen. 'In die groep nam iedereen al dan niet tijdelijk afscheid van God.' Wat er gebeurt in zulke gevallen? 'Ze gaan niet meer naar de kerk. Ze verdringen dingen om te overleven. En dan lopen ze vast.'

Uiteindelijk 46 van de 57 vrouwen kwamen terug bij God. De onderzoekster: 'Maar ze vroegen zich allemaal af: waarom deed Hij niks? In de periode van de incest hielp Hij niet. Ze hebben gebeden. Laat mij doodgaan of laat de dader doodgaan. Laat het stoppen.'

De verhalen waren heftig, zegt de Edese. 'Ze hoefden me niet alles te vertellen, maar ze deden het wel. Je praat over een proces dat jaren duurde. Er ontstonden breuken in de familie. Slachtoffers moesten leven met die schade. Ik werd daar boos van maar ik bewonder de vrouwen ook. Ze hebben met vallen en opstaan hun leven opgepakt.'

Zwijgcultuur

Wat wil Balk-van Rossum met haar onderzoek eigenlijk bereiken? 'De vrouwen een stem geven', zegt ze zonder nadenken. 'En ik wil openheid in de maatschapij en in de kerk. Er is een zwijgcultuur. De afgelopen jaren is veel openbaar geworden qua misbruik, maar niet als het gaat om incest. Er is meer openheid nodig, dat is het begin. Praat met iemand.'