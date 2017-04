Anja van Norel stopt als wethouder Zevenaar

ZEVENAAR - Na negentien jaar wethouderschap legt Anja van Norel van de gemeente Zevenaar haar functie neer. Ze heeft dinsdagmorgen de burgemeester en de wethouders op de hoogte gebracht. In een brief aan de gemeenteraad laat ze weten dat ze per 14 april ontslag neemt.

Anja van Norel (Lokaal Belang) zat al een paar maanden thuis, omdat ze te veel op haar bordje had gekregen en haar gezondheid er onder ging lijden. In haar brief aan de raad laat ze weten dat het weer goed met haar gaat: 'De herstelperiode heeft me goed gedaan en de kans gegeven om terug te blikken, te relativeren en te overwegen.' Ze schrijft verder: 'Ik heb dit mooie ambt met veel plezier en positieve inzet gedaan en kijk terug op vele mooie jaren.'

Nieuwe start

Ze gaat op zoek naar een nieuwe werkomgeving waar ze weer positieve energie van krijgt. Anja van Norel stopt eind deze week, op vrijdag 14 april. Op die dag is het exact negentien jaar geleden dat ze voor het eerst als wethouder is beëdigd in de toenmalige gemeente Angerlo. Na de herindeling is Van Norel wethouder geworden in de gemeente Zevenaar. 'Dit jaar valt Goede Vrijdag op 14 april, voor mij een mooie symbolische start van een nieuw begin.'

Het college van burgemeester en wethouders heeft begrip voor het besluit van Anja van Norel. Haar taken waren de afgelopen tijd al overgenomen door de andere wethouders. Dat blijft in ieder geval zo totdat er meer duidelijkheid is over haar opvolging.