Breinburg: spelers NEC 100 procent achter Hyballa

NIJMEGEN - Aanvoerder Gregor Breinburg laat weten dat de spelers van NEC achter trainer Peter Hyballa staan.

"Ja, we hebben 100 procent vertrouwen in de trainer. Ik heb ook veel contact met hem gehad gisteren, ook over de situatie met een extra man erbij. Maar als de trainer dat niet wil, staan wij daar ook achter."

Breinburg beseft dat NEC in een lastig parket zit. "We moeten echt uitkijken nu. Het is vijf voor twaalf, misschien zelfs wel twaalf uur. Maar wij zijn nog steeds een eenheid. Iedereen voelt elkaars pijn. De komende vier wedstrijden worden superbelangrijk. Excelsior moet drie punten zijn en bij Twente moeten we eigenlijk ook wat halen. Iedereen om ons heen pakt de laatste weken punten, behalve wij. En je ziet altijd gekke wedstrijden op het einde van de competitie."