Steekwerende vesten tegen agressieve sportvissers

ARNHEM - Sportvissers en andere recreanten worden steeds agressiever langs de waterkant. Daarom hebben controleurs die papieren en uitrusting van vissers checken, sinds kort steekwerende vesten gekregen.

Sportvisserij Oost-Nederland ziet de agressie langs het water met lede ogen aan en noemt de situatie zorgelijk. 'We voelen ons dankzij de vesten een stuk veiliger langs de waterkant, maar in hoeverre het echt nodig is, is altijd maar de vraag', vertelt Hans Holsbeek, één van de twaalf vrijwillige bijzondere opsporingsambtenaren van Sportvisserij Oost-Nederland.

Sinds kort draagt hij dit vest. Er is nog nooit een steekincident geweest maar de vrijwillige BOA's voelen zich niet meer veilig tijdens de controles, het is ter preventie. 'Ik heb het een en ander al wel eens meegemaakt aan de waterkant. Mensen die op mij afkomen, je bedreigen en soms zelfs doodsbedreigingen naar je uiten. Dat is niet niks.'

Met de politie wordt overleg gepleegd of de controleurs ook met pepperspray of een wapenstok moeten worden uitgerust. 'We zitten misschien nog te denken aan een bodycam ter veiligheid van onszelf', aldus Holsbeek.