Afgebrande winkelcentrum wordt vervangen door nieuwbouw

NIJMEGEN - Op de plek van het verwoeste winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen moet een geheel nieuw winkelcentrum verrijzen met appartementen erboven. Dat zegt Ton Hendriks die voor 80 procent eigenaar is van de panden.

'Dit is heel erg voor de winkeliers', reageert hij. Volgens hem heeft het geen zin om het winkelcentrum weer op te bouwen. 'Ik heb al een plan klaarliggen voor een nieuw winkelcentrum met 135 appartementen erboven . Het is al goedgekeurd door de welstandscommissie. Alleen de andere eigenaren moeten er nog mee akkoord gaan.'

Vijf zaken volledig uitgebrand

De brand legde in de nacht van maandag op dinsdag een groot deel van het winkelcentrum in de as. Vijf winkels brandden uit en negen andere zaken hebben rook- en waterschade.

De winkeliers reageren aangeslagen. Zo stond de eigenaar van de bakkerij te huilen bij het afgebrande pand. De kapster die al 36 jaar in de Weezenhof zit, was ook erg aangedaan.

De Lidl gaat woensdag in de loop van de dag weer open.

