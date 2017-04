Geen stoffig leslokaal maar buitenlessen

Rekenles met hoepels. Foto: Karin Stern

DOETINCHEM - Kinderen van meer dan 1700 scholen door het hele land krijgen vandaag buiten les. Het is de tweede Nationale Buitenlesdag in Nederland. Ook in Gelderland worden er buiten lessen gegeven.

'Voor onze school is deze dag niet zo heel nieuw. Wij proberen onze leerlingen namelijk zo veel mogelijk te laten bewegen, maar vandaag is het voor het eerst een hele dag lang buiten', zegt Karin Stern van Basisschool IJzevoorde in Doetinchem. 'Bewegen is goed voor de kinderen, ze worden er fit van. Kinderen zien het als een spelletje. Het hoort bij de natuur van kinderen. En een serieuze rekenles kan natuurlijk ook buiten.' Buitenles goed voor de ontwikkeling Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school. Veelal binnen, in het klaslokaal. De Nationale Buitenlesdag stimuleert leerkrachten om naar buiten te gaan. Niet alleen om buiten te spelen, maar juist ook om buiten te leren. Buitenlessen kunnen bijdragen aan minder vermoeidheid, een betere stemming en een groter leervermogen.

Foto: Karin Stern