Wat kost het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal?

APELDOORN - Er moet een onderzoek komen naar wat het bevaarbaar maken van het complete Apeldoorns Kanaal tussen Hattem en Dieren gaat kosten. Dat stelt een meerderheid van de fracties van Provinciale Staten van Gelderland voor in een motie die woensdag wordt ingediend.

Tot de jaren zeventig was het kanaal bevaarbaar. Er wordt al tientallen jaren gesproken om het opnieuw mogelijk te maken met de boot over het kanaal te varen. De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro's gestoken in het opknappen en verbeteren van delen van het kanaal door de provincie, het waterschap Veluwe en Vallei en gemeenten langs het kanaal.

Nu duidelijkheid

Sinds 2012 is er afgesproken om het deel tussen Hattem en Apeldoorn bevaarbaar te maken. In maart dit jaar kwam er een advies om ermee te stoppen vanwege de financiële haalbaarheid. Het plan leek toen af te ketsen op de kosten van het bedienen van sluizen.

Uit het onderzoek moet blijken wat de grootste technische obstakels zijn. Daarnaast wordt er ook gevraagd om een reële inschatting van de kosten te maken voor het bevaarbaar maken van het hele kanaal tussen Hattem en Dieren. En er moet duidelijk worden of en welke andere partijen willen investeren in het kanaal. Zo moet er duidelijkheid komen voor alle betrokken partijen.

In november 2017 moet het onderzoek afgerond zijn.