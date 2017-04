Bureau GLD 12 april 2017

ARNHEM - In deze uitzending verschillende diefstallen bij MediaMarkt Apeldoorn, twee vrouwen worden in Arnhem slachtoffer van zakkenrollerij en een man pint op verschillende plaatsen met een gestolen pinpas. En mooie resultaten na eerdere uitzendingen.

In het onderzoek naar een aanslag in Kotten bij Winterswijk heeft de politie deze week twee verdachten aangehouden en stuitte daarbij ook op een grote partij nepvuurwapens en vuurwerk.

Op vakantiepark Italiaanse Meren werd op 18 februari een explosief naar een chalet gegooid. De bewoner raakt niet gewond, maar het explosief zorgt wel voor veel schade.

In de zaak uit Twello waar we de man op de foto voor zoeken, is gereageerd, die informatie is in onderzoek bij de politie.

Vrouw 92 slachtoffer van zakkenrollerij

Als een vrouw van 92 de Arnhemse binnenstad bezoekt, slaan een paar laffe zakkenrollers toe. Nog geen tien minuten later wordt er met haar pinpas geld opgenomen. Het gebeurt op zaterdag 17 december. De verdachten hebben toen overdag gepind bij de Rabobank op het Willemsplein in Arnhem. Ze pinnen muntgeld met een totale waarde van ruim €1250.

Vooral de man draagt een opvallend trainingspak. Dat is van het merk Phillipp Plein. Ook draagt hij een pet van het merk Ballin. Misschien dat mensen de politie meer over die kleding kunnen vertellen. De vrouw draagt een sjaal voor haar gezicht.

Vrouw met kind bestolen in Arnhem

Bij Swoopy in het centrum van Arnhem wordt een vrouw van haar portemonnee bestolen als ze een bestelling doet. Als ze het kindje dat bij haar is optilt ziet een vrouw naast haar de mogelijkheid om de portemonnee mee te nemen. De buit is aanzienlijk: een pinpas, identiteitspapieren, een groot geldbedrag van enkele honderden euro's, een tegoedbon, een gouden munt en familiefoto's.

Wie herkent de vrouw die gezocht wordt?

Diefstal GoPro MediaMarkt Apeldoorn

Ze zijn razend populair, de zogeheten actioncamera's waarmee je bijvoorbeeld tijdens het sporten kunt filmen. Toen er bij de MediaMarkt in Apeldoorn een lege hoes werd gevonden, kwam het personeel erachter dat er een weg was. Op donderdag 17 november komt een jongeman de MediaMarkt in Apeldoorn binnen. Uiteindelijk stopt hij een GoPro Hero 4 Silver Adventure in zijn jas en loopt de winkel uit. Waarde van de GoPro: €400.

De verdachte is waarschijnlijk nog erg jong, daarom is hij onherkenbaar gemaakt. Misschien dat iemand hem herkent aan de kleding.

Diefstal TomTom telefoons MediaMarkt Apeldoorn

Twee jongemannen gaan er vandoor als een beveiliger van de Mediamarkt in Apeldoorn ze betrapt met een geprepareerde tas.

Op 22 februari komen deze twee jongens de MediaMarkt binnen. Een van de twee heeft een rugtas. In de winkel stoppen ze twee sporthorloges van het merk TomTom in de tas. Waarde €129 en €189. Wie herkent de jongemannen?

Diefstal pinpas Tiel

Bij een woongroep in Tiel wordt een pinpas gestolen. Daar wordt door de man op de foto meerdere keren mee gepind, in totaal bijna vierduizend euro.

De man pint in meerdere plaatsen, onder andere in Tiel, Culemborg en Utrecht. Pas na een aantal dagen wordt opgemerkt dat de pinpas verdwenen is. Wie herkent de man?

Politie wil hele verhaal van overval Tiel

Verschillende keren heeft Bureau GLD aandacht besteed aan een gewapende overval op een Coop in Tiel, in september 2015. Voor de overval zitten alle verdachten vast. Het gaat om jongemannen van 18 tot 22 jaar. Toch wil de politie nog graag spreken met mensen die meer weten.

Op vrijdagavond 25 september 2015 wordt het filiaal van Coop aan de Wilhelmina Druckerstraat door meerdere daders overvallen. De enorme buit wordt in een zwarte sporttas gestopt en daarmee verdwijnen de jongemannen. Direct na de overval is een jongen van 18 opgepakt. Hij zit inmiddels een straf van 3 jaar uit. In februari 2017 is een man van 19 aangehouden en in april 2017 een jongeman van 18 en een van 21 jaar oud.

Iedereen die informatie heeft kan bellen met de politie 0800-6070 of anoniem 0800-7000, dat staat los van de politie en daar blijft iedereen anoniem!