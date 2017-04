Trots op Gelderland uitzending 11 april

TIEL - Presentatrice Irene ten Voorde test, probeert en laat zien wat er ontdekt en uitgevonden wordt in het Gelderse.

Trots Op Gelderland: van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden. Iedere dinsdag zijn we er met Trots op Gelderland, het programma over innovatie van Omroep Gelderland. Want hier gebeurt het, en daar mogen we trots op zijn!

Presentatrice Irene ten Voorde test, probeert en laat zien wat er ontdekt en uitgevonden wordt in het Gelderse.

Deze week vanuit Tiel. Want je zou het niet denken van zo'n klein provinciestadje, maar er is enorm veel bedrijvigheid. We zijn we bij het meest transparante bedrijf van Tiel: Metaglas. Ze maken, de naam zegt het al, ramen. Maar dan niet het doorsnee keukenraam, maar op maat gemaakte innovatieve ramen en ze zijn niet bang voor een uitdaging: hun glasconstructies zelfs te zien in het theater!

En aan ieder autoleven komt ook weer een eind. En door ARN zijn de tijden van het autokerkhof voorbij, want we worden steeds slimmer met hergebruik. ARN heeft in Tiel de enige fabriek ter wereld waar het ze lukt om 95 procent van een auto te recyclen!

In Los in het Lab zien we Roberto Tobon Morales aan het werk. Hij is longchirurg in ziekenhuis St. Jansdal en heeft een nieuwe manier gevonden om kankercellen weg te snijden. Zijn techniek is een stuk minder pijnlijk.

En wie denkt dat er in Ulft geen gietijzer meer wordt gesmeed, komt bedrogen uit. Want vrijwilligers houden daar de tijd van de hoogovens levend! Hans Scheur is één van hen.