Radboud Universiteit heeft een nieuwe voorzitter

Foto: YouTube

NIJMEGEN - Daniël Wigboldus is de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. Op 1 mei begint Wigboldus aan zijn nieuwe functie. Hij volgt Gerard Meijer op die sinds januari werkzaam is als directeur van het Fritz Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn.

Wigboldus is momenteel decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en onder andere actief als bestuurslid van de European Association of Social Psychology. 'Het is een grote eer om vanuit deze positie bij te mogen dragen aan de toekomst van de Radboud Universiteit', aldus Wigboldus op de website van de universiteit. Foto: YouTube

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden