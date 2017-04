Dolfinarium start intern onderzoek na mogelijke fraude

HARDERWIJK - Het Dolfinarium in Harderwijk start een intern onderzoek naar de mogelijke fraude van oud-directeur Marten Foppen. Hij liet klanten geld overmaken op zijn privérekeningen. Dat meldt NRC.

'We hebben een kopie van de factuur gekregen die in handen is van NRC. Naar aanleiding daarvan hebben we besloten om een intern onderzoek te starten. Als we hierbij onregelmatigheden tegenkomen zullen we waarschijnlijk een andere deskundige er nog grondiger naar laten kijken', laat Bert van de Hoef, directeur van het Dolfinarium, weten.

Ermeloër Marten Foppen zou als directeur van het Dolfinarium in Harderwijk klanten hebben gevraagd om betalingen te doen op zijn privébankrekening. In zeker één geval zou daadwerkelijk zijn betaald. Dat blijkt uit documenten die de krant in handen heeft.

'Dat Foppen in zijn periode facturen zou hebben gestuurd met zijn privébankrekening wisten wij niet. Sinds de berichtgeving over de mogelijke fraude bij het Spoorwegmuseum zijn wij erop gewezen dat het ook bij ons mogelijk was', zegt Van de Hoef.

Afgelopen zondag werd bekend dat Foppen als directeur bij het Spoorwegmuseum is geschorst. Hij zou museumgeld hebben gebruikt voor feestjes. Ook zou hij opdrachten expres hebben toegekend aan het bedrijf van zijn vrouw.

Zie ook: