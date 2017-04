Vuurwapens gevonden na aanhouding verdachten aanslag Winterswijk

WINTERSWIJK KOTTEN - De politie heeft in het onderzoek naar een aanslag op een chalet in Kotten bij Winterswijk twee verdachten aangehouden. Dinsdagmorgen zijn de mannen van 31 uit Winterswijk en een man van 34 uit Gaanderen opgepakt.

Bij Camping Italiaanse Meren in de buurtschap Kotten bij Winterswijk is op 18 februari een explosief richting een chalet op het park gegooid. Het explosief kwam buiten tot ontploffing. De bewoner, die op dat moment thuis was, raakte niet gewond. Na de aanslag vond de politie op het terrein een gasfles met daaraan gekoppeld gasleidingen.

Wat de aanleiding was voor het gooien van het zware vuurwerk naar de caravan is nog niet duidelijk. Wel gaat de politie ervan uit dat sprake was van een onderling conflict tussen de verdachten en de bewoner.

Vuurwapens en vuurwerk

Op een andere locatie zijn enkele dozen aangetroffen met illegale goederen die afkomstig bleken van de verdachten. Het gaat om illegaal vuurwerk, waaronder diverse Cobra’s, en een partij nepwapens waaronder gasalarmpistolen en balletjespistolen. Omdat het om wapens gaat die er als echt uitzien, gaat het om illegaal wapenbezit. Zowel het vuurwerk als de wapens zijn in beslag genomen.

Bureau GLD

Eind maart heeft het opsporingsprogramma Bureau GLD aandacht besteed aan de aanslag. Daarin riep de politie getuigen op zich te melden. Zo was er kort voor en kort na de explosie een witte auto met zwart dak in de buurt gezien. Na de aanslag op 18 februari reed die met verhoogde snelheid over de Buitinkweg in de richting van de Burloseweg richting Winterswijk.

