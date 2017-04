Batavierenrace krijgt silent disco in Ulft

Foto: REGIO8

ULFT - De 45e editie van ’s werelds grootste estafetteloop, de Batavierenrace, komt ook dit jaar weer door de Achterhoek. De deelnemers rennen over het DRU Industriepark in Ulft in de nacht van 28 op 29 april.

De Popzaal van de DRU Cultuurfabriek wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een silent disco, zodat de lopers van de nachtploeg kunnen bijkomen van het eerste deel. Niet alleen Ulft wordt aangedaan, want de lopers komen de Achterhoek binnen via ’s Heerenberg. De deelnemende studenten rennen vervolgens via Ulft, Varsseveld, door het buitengebied van Bronckhorst en Berkelland naar Twente, waar ze zullen finishen in Enschede.



De Batavierenrace bestaat uit 25 etappes die worden gelopen door duizenden studenten uit het oosten van Nederland. De totale lengte van het parcours is 180 kilometer. Vorig jaar liepen de sportieve studenten ook al door Ulft.



Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden