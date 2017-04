'Mijn winkel is helemaal plat'; verslagenheid na verwoestende brand

NIJMEGEN - De ondernemers van winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen zijn enorm aangeslagen door de verwoestende brand van afgelopen nacht. 'Mijn winkel is helemaal plat. Het is verschrikkelijk', zegt groenteboer Paul Drijvers. Ook de stomerij en bakkerij zijn zwaar getroffen.

Inmiddels is bekend dat vijf winkels volledig zijn uitgebrand. Negen zaken hebben rook- en waterschade. De eigenaar van de bakkerij, die zijn winkel net een paar maanden open had, stond samen met zijn moeder in tranen bij het afgebrande pand.

Beelden van de brand:

Boze droom

Ook de kapster van het winkelcentrum is erg ontdaan. 'Het gaat heel slecht met mij. Ik zit hier al 36 jaar. Die kapperszaak is mijn kind, mijn leven. Het is verschrikkelijk', treurt Gemmy van Doorn die veel vaste klanten heeft.

Kijk het interview met Van Doorn terug:

'De brandweer kon er nog niet bij, maar waarschijnlijk is ons gedeelte bewaard gebleven. Maar met enorme schade natuurlijk. Dus we kunnen er voorlopig niet meer in.' De kapster kan moeilijk beschrijven hoe ze zich voelde toen ze de vlammen zag. 'Het leek wel een boze droom.'

In spanning

Er zijn ook ondernemers die nog in spanning zitten, omdat ze niet precies weten hoe groot de schade is in hun zaak. 'We vertrouwen maar op de verzekering, want we weten dat we er geen schuld aan hebben', zegt eigenaar Gerrit Schuijffel van Café Pierrot, terwijl zijn pand door de brandweer wordt geblust.

Schuijffel vertelt hoe de brand zich razendsnel uitbreidde:

'Ik ben al de hele nacht hier. Het is vrij spannend geweest. Mijn zoon zegt dat de zaak verloren is, maar volgens de brandweer zitten wij alleen met lichte roet- en waterschade. We hebben waarschijnlijk geluk, of later moet blijken dat de constructie van het pand niet meer deugt.'

Zoon Rutger is minder positief. 'Ik denk dat het een afgelopen zaak is. Dat het helemaal klaar is. Hoewel de brand niet direct in het café is geslagen, ziet het er niet hoopvol uit voor de nabije toekomst.'

Luister het gesprek met Gerrit en Rutger Schuijffel terug:

In tegenstelling tot zijn vader wist Rutger pas 's ochtends dat er een grote brand woedde in het winkelcentrum. 'Vanmorgen om half 7 werd ik wakker. Toen had ik wat gemiste oproepen. Ik zag op de app een filmpje van mijn moeder die er vannacht meteen bij was. Dus grote paniek', blikt hij terug.

Brand aangestoken?

Beiden hebben geen idee hoe de brand is ontstaan. Op straat wordt al wel druk gespeculeerd over de oorzaak. Daarbij wordt gewezen naar het voormalige pand van de Spar dat leeg staat. De politie zou daar weinig toezicht houden, waardoor hangjongeren er vrij spel hebben.

'Er gaan geruchten dat de brand is aangestoken, maar dat zou ik niet durven zeggen', benadrukt Gerrit. 'Ik weet alleen dat het in de hoek van de voormalige Spar en de slagerij is begonnen, omdat ik vrij snel hier was. Daar waren de vlammen. Maar het is wel een plek waar zo'n brand moeilijk kan ontstaan, denk ik.'

Bijeenkomst met burgemeester Bruls

Winkeliers, de pandeigenaar en schade-experts zitten vanochtend in de naastgelegen Prins Clausschool bij elkaar met burgemeester Bruls en medewerkers van de gemeente.

De school heeft overigens geen schade. Ook zijn er geen roetdeeltjes op het terrein terechtgekomen, omdat de wind de andere kant op stond. De kinderen konden vanmorgen dus gewoon naar de les.

