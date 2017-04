'Geschorste directeur Spoorwegmuseum sjoemelde ook bij Dolfinarium'

HARDERWIJK - Marten Foppen, de geschorste directeur van het Spoorwegmuseum, heeft mogelijk ook gesjoemeld bij zijn vorige baan, als directeur van het Dolfinarium in Harderwijk. Hij liet klanten geld overmaken op zijn privérekeningen. Dat meldt NRC.

Als directeur van het Dolfinarium in Harderwijk zou de Ermeloër klanten hebben gevraagd om betalingen te doen op zijn privébankrekening. In zeker één geval zou daadwerkelijk zijn betaald. Dat zou blijken uit documenten die de krant in handen heeft.

'Dat de directeur destijds facturen heeft gestuurd met daarop zijn privébankrekening wisten wij niet. Hij heeft hier 25 jaar gewerkt, waarvan de laatste zes jaar als directeur. Dat was tot volle tevredenheid', laat het Dolfinarium aan NRC weten.

Foppen stapte in 2015 over van het Dolfinarium naar het Spoorwegmuseum. Hij verhuurde in 2015 ruimte in het park aan de sektarische Noorse Broeders. Die betaalden 8500 euro aan Foppen persoonlijk. De leider van de Noorse Broeders zegt dat eerder al een bedrag van 7000 euro was betaald.

Bij het Spoorwegmuseum zou hij geld van het museum hebben uitgegeven aan privéfeestjes. Ook zou hij opdrachten hebben gegeven aan het bedrijf van zijn vrouw.

Zie ook: