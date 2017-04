Gelderlanders wensen CvdK Cornielje veel sterkte

ARNHEM - Gelderlanders hebben op Facebook geschokt gereageerd op het slechte nieuws over commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Bij Cornielje is een hersentumor ontdekt.

Op de Facebookpagina van Omroep Gelderland stroomden de reacties binnen van mensen die de commissaris van de Koning sterkte wensen. 'Sommige mensen krijgen wel heel veel te verwerken. Dit kan toch niet waar zijn? Heel veel sterkte!', zegt Yvonne uit Ede.

'Dat is echt heel slecht nieuws voor Dhr. Cornielje en zijn naasten. Zelf leef ik al bijna 11 jaar met een hersentumor dus weet er het nodige van. Hopelijk is hem nog een mooie tijd gegund. In ieder geval wens ik hem heel veel kracht en sterkte toe', laat Nathalie weten op Facebook.

'Dat is schrikken gisteren nog gelezen dat het naar omstandigheden goed ging met hem..... Heel veel sterkte en kracht toegewenst', zegt Silvia uit Wehl.

Niet de eerste tegenslag voor Cornielje

Bij de 58-jarige Cornielje werd eind 2010 longkanker vastgesteld. In 2012 werd er opnieuw kanker geconstateerd, in zijn nier. Toen kreeg Cornielje ook te horen dat hij was uitbehandeld. De commissaris van de Koning zegt nu te hopen op een (tweede) wonder.

