Hennepkwekerij gevonden in Heerde

Foto: Politie Heerde-Hattem

HEERDE - In de kelder van een woning aan de Kanaaldijk in Heerde is maandagochtend een hennepkwekerij gevonden.

Na uitgebreid vooronderzoek ging de politie over tot actie. In één ruimte werden 252 hennepplanten en 26 hennepstekjes aangetroffen. In een andere ruimte werden enkel potten met aarde aangetroffen. Die planten bleken reeds geoogst.