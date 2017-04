Zeer grote overslaande brand bij voormalige supermarkt Nijmegen

Foto: Omroep Gelderland Foto: ViWa Media

NIJMEGEN - Bij een voormalige supermarkt in winkelcentrum Weezenhof aan de Weezenhof 55e straat in Nijmegen woedt een grote uitslaande brand. De brandweer zet veel materiaal in. De brand is inmiddels via het dak overgeslagen naar andere winkels. Dit bemoeilijkt de bestrijding. Vanuit 3 hoogwerkers wordt er geblust.

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert mensen via een burgernetmelding om op afstand te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er zijn meerdere gasflessen ontploft, dat is door omstanders duidelijk te horen. De Veiligheidsregio laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen. Volgens omstanders zitter er in het winkelcentrum zo'n 12 winkels. De brand zou in de buurt van de voormalige Spar begonnen zijn en op dit moment wordt met man en macht geprobeerd om te voorkomen dat de brand overslaat op de pas geopende Lidl supermarkt. De rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien en de brandlucht is tot in Groesbeek te ruiken. De brand opstond dinsdagnacht rond kwart voor twee. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.