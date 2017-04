Zeer grote brand in winkelcentrum Nijmegen

Foto: ViWa Media Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote uitslaande brand gewoed. Die ontstond in de hoek van de voormalige Spar-supermarkt en de slagerij, maar sloeg later via het dak over naar andere winkels.

De brand aan de Weezenhof 55e straat werd rond 1.45 uur gemeld. De brandweer rukte daarop met groot materieel uit. Omdat de brand in het dak zat, is er vanuit drie hoogwerkers geblust. Momenteel wordt er nog een gebruikt, want er zijn nog steeds vlammen te zien. Volgens verslaggever Melanie Lokate is de helft van het complex afgebrand: Rond 7.00 uur vanochtend is de brandweer nog steeds aan het blussen. Foto: Omroep Gelderland 'Sluit ramen en deuren' De rookwolken zijn tot ver in de omgeving te zien en de brandlucht is tot in Groesbeek te ruiken. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert mensen daarom via een burgernetmelding op afstand te blijven en ramen en deuren te sluiten. Ontploffingen Tijdens de brand waren ontploffingen te horen. Vermoedelijk gaat het om gasflessen van barbecues die in de slagerij stonden. Volgens de Veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. In winkelcentrum Weezenhof zitten zo'n 15 zaken. Hoeveel er zijn getroffen door de brand, is nog onduidelijk. Verslaggever Melanie Lokate sprak met een getroffen café-eigenaar: Foto: Omroep Gelderland