Grote brand verwoest winkelcentrum Nijmegen; 5 zaken uitgebrand, 9 andere beschadigd

Foto: ViWa Media Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In winkelcentrum Weezenhof in Nijmegen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote uitslaande brand gewoed. Die ontstond in de hoek van de voormalige Spar-supermarkt en de slagerij, maar sloeg later via het dak over naar andere zaken.

De brand aan de Weezenhof 55e straat werd rond 1.45 uur gemeld. De brandweer rukte daarop met groot materieel uit. Omdat de brand in het dak zat, is er vanuit drie hoogwerkers geblust. Momenteel is de brandweer nog druk met nablussen. Verslaggever Melanie Lokate was de hele nacht bij de brand: Rond 7.00 uur is de brandweer nog steeds aan het blussen. Foto: Omroep Gelderland Vijf winkels uitgebrand Volgens verslaggever Melanie Lokate zijn vijf winkels volledig uitgebrand. Negen andere zaken hebben roet- en waterschade. Verslaggever Melanie Lokate sprak met een getroffen café-eigenaar die 2,5 jaar geleden in het winkelcentrum begon: Prins Clausschool veilig De rookwolken waren tot ver in de omgeving te zien en de brandlucht was tot in Groesbeek te ruiken. De Veiligheidsregio adviseerde mensen daarom via een burgernetmelding op afstand te blijven en ramen en deuren te sluiten. Volgens de Veiligheidsregio is de naastgelegen Prins Clausschool gecontroleerd en veilig bevonden. 'Ouders kunnen hun kinderen gewoon naar school brengen. Let op de brandslangen die over de weg liggen', is te lezen op Twitter. Ontploffingen Tijdens de brand waren ontploffingen te horen. Vermoedelijk ging het om gasflessen van barbecues die in de slagerij stonden. Volgens de Veiligheidsregio zijn er geen gewonden gevallen. Het is nog niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Foto: Omroep Gelderland