Brand voormalige supermarkt Nijmegen

NIJMEGEN - In een voormalige supermarkt aan de Weezenhof 55e straat in Nijmegen woedt een grote uitslaande brand. De brandweer heeft meerdere voertuigen ingezet. De brand is inmiddels overgeslagen naar andere winkels in het pand.

Volgens omstanders zitter er in het pand zo'n 12 winkels. Naast het leegstaande pand van de supermarkt zouden onder andere de slager en de stomerij getroffen zijn. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert mensen die last hebben van de rookwolken, ramen en deuren te sluiten. Uitslaande brand bij Supermarkt aan de weezehof, 55e straat. #nijmegen. Heeft u last van de rook sluit dan ramen en deuren. Meer info volgt. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.