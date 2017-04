Eis: zeven jaar cel voor woningoverval

APELDOORN - Tegen twee verdachten van een gewelddadige woningoverval in Apeldoorn is dinsdag zeven jaar cel geëist.

Bij de overval in juni vorig jaar werd de bewoner een paar keer in zijn rug gestoken. Daarbij werd één van zijn longen geraakt, zijn hart werd op een haar na gemist.

Zijn dochter van 4 werd vastgepakt door één van de overvallers en naar een slaapkamer gebracht. De overvallers bedreigden zijn vrouw met een mes en eisten geld. Vervolgens is zij vastgebonden. De twee overvallers gingen er met spaargeld, sieraden en telefoons vandoor. Bij de verdachten is de totale buit aangetroffen, zegt het OM.

De advocaten van de verdachten eisen vrijspraak. Van één verdachte is DNA aangetroffen op tape waarmee de vrouw werd vastgebonden. Van de andere verdachte is geen DNA gevonden.

Verslaggever Jeroen Mäkel twitterde over de zaak:

In een uitzending van Opsporing Verzocht vertelt de politie dat de overval veel impact heeft gehad op de bewoners: in de flat waar zij werden overvallen, durven ze niet meer te wonen. Het gezin is verhuisd.