Oranje boven in de Achterhoek en appels met peren vergelijken: dit is het nieuws van dinsdag

DOETINCHEM - Voor de vrouwen van Oranje staat vandaag de laatste oefenwedstrijd voor het Europees kampioenschap op het programma. In Doetinchem staat het team tegenover IJsland. En 2016 was ook in Gelderland een recordjaar voor de perenoogst, ten koste van de appel. Conference in plaats van Elstar dus. Dit is het nieuws van dinsdag 11 april 2017.

Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal wordt van 16 juli tot en met 6 augustus gehouden in Nederland. In de aanloop spelen de voetbalsters een aantal oefenwedstrijden, waaronder vanavond tegen IJsland. In de selectie van de Oranje leeuwinnen twee vrouwen met Gelderse banden: Siri Worm uit Doetinchem en Kika van Es, die bij Achilles'29 speelt. De wedstrijd begint om 19.00 uur op de Vijverberg in Doetinchem.

Toffe peren

De appel lijkt zijn beste tijd in Gelderland te hebben gehad. Gelderse fruittelers stappen de laatste jaren massaal over op de peer, in 2016 24% meer dan in 2010. Omdat de peer meer geld oplevert, maar ook omdat het produceren van appels in voormalige Oostbloklanden veel goedkoper is. Maar hebben we straks niet te veel peren?

Herdenkingstocht voor pater Frans

Ongeveer 240 voornamelijk Syrische jongeren lopen vandaag de laatste etappe van de herdenkingsmars voor pater Frans van der Lugt. De etappe gaat van Sint Agatha naar Nijmegen. De mars begon op zaterdag en eindigt na drie dagen in Nijmegen, de studiestad van de op 7 april 2014 in het Syrische Homs doodgeschoten pater.