Behoorlijke belangstelling spreekuren GNL-gemeentes

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

RHENOY - Een kleine 40 belangstellenden hebben gebruik gemaakt van de inloopspreekuren die maandagavond in de GNL-gemeentes zijn gehouden. Burgemeesters en wethouders van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hielden in zes verschillende dorpen bijeenkomsten om vragen over de toekomstige herindeling te beantwoorden.

De drie gemeentes gaan in 2019 samen. De komende week gaan de collegeleden uiteindelijk alle 26 kernen bezoeken. Tijdens de inloopavonden kan ook gestemd worden op een toekomstige gemeentenaam. Zes mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. Er kan ook nog digitaal gestemd worden. Veel vragen over de afstand tot het toekomstige gemeentehuis Er waren bij veel bezoekers maandagavond vragen over de fysieke afstand tot de gemeente na de herindeling. De mensen maken zich ongerust dat in de toekomst veel digitaal met de gemeente geregeld moet worden. Maar de nieuwe gemeente wil juist ook de dienstverlening dicht bij de mensen behouden. Zo moeten in de toekomst ambtenaren naar de verschillende dorpen toe gaan en bijvoorbeeld spreekuur houden in dorpshuizen. Ook zijn afspraken bij de mensen thuis mogelijk. Het traditionele gemeentehuis komt niet terug in de nieuwe gemeente. Ook de nieuwe gemeenteraad gaat vanaf 2019 niet meer op een vaste locatie vergaderen.