Historische kelder in riool gevonden

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Bij rioolwerkzaamheden in de Arnhemse wijk Sint Marten is een bijzondere vondst gedaan. In het riool is een kelder gevonden die ooit bij een maalderij hoorde. 'Dat is best bijzonder omdat je in een nieuwe wijk niet zo vaak zulke muren of kelders vindt', legt archeoloog Marcel Botermans uit.

Het riool loopt dwars door de oude kelder heen. Botermans maakt een tekening van die kelder. 'Een stukje Arnhemse geschiedenis.' De kelder wordt straks weer afgedekt en bedekt. 'Het wordt niet weggehaald, want het wordt niet verstoord', legt de archeoloog uit. Op de locatie ligt nog een deel van de maalsteen. De helft van de kelder is verdwenen en als Botermans er niet was geweest was de hele kelder wellicht helemaal verdwenen. 'Ze zijn aan het graven. Dan is een baksteen gewoon een baksteen. Dat was toen zo en dat gebeurt nog steeds.' De kelder stamt waarschijnlijk uit de periode 1750 tot 1850. 'Veel ouder dan de huidige wijk', concludeert de archeoloog.