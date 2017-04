Voettocht voor vermoorde pater Frans naar Nijmegen

NIJMEGEN - Zo'n 240 met name Syrische jongeren uit verschillende Europese landen zijn zaterdag vertrokken voor een driedaagse mars om de in 2014 in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt te herdenken. De laatste etappe gaat dinsdag van Sint Agatha naar Nijmegen.

De tocht is georganiseerd door Rasha Yousef, die van Syrië vluchtte naar Engeland, en drie vrienden. Zij kwam op het idee om de pater met een wandeling te herdenken. Ze heeft namelijk met haar vrienden meegelopen in de wandelingen die Van der Lugt in Syrië organiseerde en heeft er zelfs haar echtgenoot leren kennen. Studiestad van de pater De herdenking begon vrijdag met een dienst in Den Bosch, gevolgd door een tocht van Helvoirt naar Heeswijk op zaterdag en van Heeswijk naar Sint Agatha op zondag. Maandag was een rustdag, op de laatste dag lopen de wandelaars van Sint Agatha naar Nijmegen, de studiestad van pater Frans. Jezuïet Frans van der Lugt werd op 7 april 2014 doodgeschoten in de Syrische stad Homs. De stad was op dat moment belegerd, de mensen leden honger. Van der Lugt had de mogelijkheid weg te gaan, maar besloot te blijven. Zie ook: Herdenking voor Pater Frans in Nijmegen

