Stroomstoring Barneveld treft vooral bedrijven

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - 95 klanten van Liander in postcodegebied 3771 in Barneveld zitten zonder stroom. Omdat het voornamelijk gaat om bedrijven, is het storingsgebied aanzienlijk.

De oorzaak van de storing is nog onbekend. Een woordvoerder van Liander denkt dat deze in een kabel zit. Er is in ieder geval geen sprake van schade na werkzaamheden. Liander verwacht dat de storing om 20.45 uur volledig is verholpen.