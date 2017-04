Inbrekers gooien zout in vriezer: 'Het zijn zieke geesten!'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - 'Het is de vierde inbraak in twee weken tijd, we worden er moedeloos van.' De verkoopster in de frietkraam aan de Marasingel in Arnhem zet haar kraagje omhoog. Het is koud op het plein waar de frietkraam staat. 'Het zijn zieke geesten, die dit doen, meneer,' zegt ze ineens boos.

En die boosheid valt ook wel te verklaren. Hoewel de inbrekers telkens bijna niets buit maken, blijven ze het maar proberen. En wie moeten het weer opruimen? Ditmaal hebben ze een brandblusser meegenomen en wat snacks. 'Snacks die nemen ze elke keer mee. Maar weet u wat het ergste is. Ze hebben zout in de vriezer gegooid. Het zijn zieke geesten!', klinkt het nog een keer. Ditmaal schudt de frietverkoopster moedeloos haar hoofd. 'Die vriezers zijn zo goed dat ze natuurlijk niet ontdooien, maar je hebt er zo'n rotzooi van hè. En wie moet het allemaal weer opruimen?' Hoe stoppen? En het ergste is dat de frietverkopers geen idee hebben hoe ze deze inbraakgolf moeten stoppen. De frietkar staat op een groot wat afgelegen plein, dat 's avonds compleet verlaten is. 'De politie heeft beloofd wat vaker te langs te rijden. maar ja of dat wat helpt. Ze kunnen hier natuurlijk ook niet constant zijn.' Hevig verontwaardigd De frietkraam is niet de enige plek waar is ingebroken op het plein. 'Loop maar mee,' zegt Milly. De Surinaamse verkoopster van Roti en andere lekkernijen komt haar wagen uit. 'Kijk maar eens goed naar deze deur.' Hevig verontwaardigd wijst ze naar het slot. 'Hier hebben ze geprobeerd met een breekijzer binnen te komen, maar het is ze gelukkig niet gelukt.' Een gast die even van zijn bord dampende roti opkijkt knikt instemmend. 'Het is toch verschrikkelijk,' Zegt Milly. Bij ons was het de eerste keer en is het gelukkig niet gelukt, maar voor de frietverkoper vindt ik het heel erg. Vier keer is daar al ingebroken. Niet te geloven.'