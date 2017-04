Nieuws over Cornielje slaat in als bom

ARNHEM - Gelders gedeputeerde Jan Markink is geschrokken door het nieuws over de ziekte van Clemens Cornielje, de commissaris van de Koning. 'Wat een verschrikkelijk bericht. Dit slaat in als een bom.'

Cornielje maakte maandag bekend dat er bij hem een hersentumor is geconstateerd en dat de prognose heel slecht is. 'Het ging allemaal zo goed. Dit had niemand verwacht', aldus Markink. Bij Cornielje werd in 2010 kanker vastgesteld, in 2012 werd dat opnieuw geconstateerd en hoorde de commissaris dat hij uitbehandeld is. Door 'wonderpillen' vond hij toch de kracht om weer aan het werk te gaan. Dat experimentele medicijn remt de groei van kanker.

Ook heeft de gedeputeerde nog een compliment voor de commissaris. 'Het is mooi dat hij het bespreekt maakt. Morgen is hij aanwezig bij de collegevergadering.'

Ook Kees van Baak, plaatsvervangend voorzitter, van de Provinciale Staten is geschokt. 'Iedereen die ik heb gesproken is verbaasd en verdrietig. Zaterdag sprak hij, bij het CDA, en als je niet beter weet denk je hier staat een gezonde commissaris. Het is letterlijk een donderslag bij heldere hemel.'

'Wij hopen en bidden met hem om een tweede wonder. Als hij moed heeft dan wij ook. En als hij ons nodig heeft, dan mag hij op ons rekenen', aldus Van Baak.