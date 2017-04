Nu is de Betuwe op z'n mooist!

GELDERMALSEN - Liefhebbers van bloesem hebben het al gezien: de Betuwe is deze dagen op zijn allermooist. Op dit moment staan de kersen volop in bloei. Ook de perenknoppen staan op springen. Het bloesemseizoen loopt volgens deskundigen een week voor.

De fruittelers in het Rivierengebied zijn opgetogen. Het aantal bloemen aan de fruitbomen is dit jaar groot. Dat betekent doorgaans dat er volop fruit van de bomen zal komen.

Nachtvorst

Een gevaar in deze tijd van het jaar is de nachtvorst. Slechts een paar graden onder nul is de bloesem al fataal. En dan komt er ook geen fruit aan de bomen. Duikt de temperatuur in de bloesemtijd 's nachts onder nul, dan wordt er volop gesproeid. Dat zorgt ervoor dat de bloemen niet bevriezen. Niet alle fruitbomen zijn hier geschikt voor, zegt fruitteler Gerrit Verweij. Bij de kersen worden indien nodig houtvuurtjes in de boomgaard gemaakt, om te voorkomen dat de temperatuur te ver zakt.

Bloesemtocht

Het warme voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de fruitbomen in rap tempo tot bloei komen. En dus is het nu al volop genieten van het typische Betuwse landschap. En dat terwijl de Rode Kruis Bloesemtocht in Geldermalsen pas op 22 april is. De organisatie is niet bang dat de bloesem dan alweer verdwenen is. Doordat de temperaturen deze week een stuk lager zijn, komen veel minder fruitbomen in de bloei te staan. Woordvoerder Remco Kaijen verwacht dat de kleurrijke appelbloesem juist volop in bloei zal staan tijdens de wandeltocht.

Hommels

Voor de meeste bijen is het de komende week te koud om in actie te komen. Fruitteler Gerrit Verweij zet dan ook hommels in voor zijn bloeiende kersen. 'Hommels gaan ook bij deze lagere temperaturen gewoon naar buiten.' En dat is nodig om alle bloemen te bestuiven.