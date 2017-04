Toch geen extra assistent voor Hyballa

NIJMEGEN - De staf van NEC wordt toch niet uitgebreid voor de slotfase van dit seizoen.

Dat is de uitkomst van diverse gesprekken die maandag op de club zijn gevoerd. Na de slechte reeks resultaten, waardoor NEC in de degradatiezone is terecht gekomen, werd overwogen om een ervaren trainer aan de staf toe te voegen om hoofdtrainer Peter Hyballa te ondersteunen.

Na beraad binnen de club is besloten om alles bij het oude te laten. "Wij hebben alle vertrouwen in Peter", spreekt technisch manager Edwin de Kruijff uit. "We willen hem zo goed mogelijk faciliteren. En één van de opties was om er iemand bij te zetten, maar dat gebeurt niet. We moeten nu keihard werken om punten te gaan halen en willen zorgen voor goede randvoorwaarden."

Hyballa liet ook weten dat hij geen behoefte heeft aan een extra man in de staf. NEC heeft nog vier wedstrijden om aan degradatie te ontsnappen. Zaterdag wacht FC Twente-uit en daarna volgen thuiswedstrijden tegen Excelsior en AZ. Op de slotdag van de competitie staat een uitduel tegen Heerenveen op het programma. NEC-supporters spreken ondertussen via een Facebookpagina hun steun uit aan de trainer.