Hersentumor bij CvdK Cornielje: 'Prognose is heel slecht'

ARNHEM - Bij Clemens Cornielje, commissaris van de Koning, is een hersentumor ontdekt. 'De prognose is heel slecht', stelt Cornielje.

'Ik probeer zo veel mogelijk aan het werk te blijven. Dat gaat op dit moment prima. Mijn artsen buigen zich nu over de vraag of, en zo ja, welke behandelmogelijkheid er is. Hierbij gaat het voor mij natuurlijk om de kwaliteit van leven.'

Medewerkers op de hoogte gebracht

De Statenleden, burgemeesters en zijn medewerkers zijn maandagmiddag op de hoogte gebracht van het nieuws.

Bij de 58-jarige Cornielje werd eind 2010 longkanker vastgesteld. In 2012 werd er opnieuw kanker geconstateerd, in zijn nier en kreeg Cornielje te horen dat hij was uitbehandeld. Door 'wonderpillen' vond hij toch de kracht om weer aan het werk te gaan. Dat experimentele medicijn remt de groei van kanker.

Cornielje in 2012 over de wonderpillen:

Nieuws komt hard aan

Cornielje zegt nu te hopen op een (tweede) wonder. Provincieverslaggever Rianne Tol merkt dat het nieuws hard binnenkomt bij de medewerkers van provincie Gelderland. 'Dat is heel hard aangekomen. Hij is ook erg geliefd. Deze berichten hebben ze hier al vaker binnen gehad. Hij is er al een aantal keer bovenop gekomen.'

Cornielje heeft onlangs aangegeven dat hij op wil gaan voor een derde termijn. De Statenleden buigen zich daar deze week over. Of dit nieuws daar invloed op heeft is volgens Tol niet duidelijk.