Wat moet je waar weggooien? De persoonlijke afvalassistent helpt je

ARNHEM - De NS en ProRail zetten de komende weken persoonlijke afvalassistenten in op Station Arnhem Centraal: iemand die de reiziger helpt om afval op de juiste manier weg te gooien.

Door afval goed te scheiden, hopen ProRail en de NS dat over een paar jaar 75 procent van het afval op stations geschikt is voor hergebruik. Arnhem heeft de primeur voor de afvalasisstenten.

In Arnhem, Rotterdam, Breda, Amsterdam, Alkmaar, Eindhoven en Utrecht staan al afvalbakken voor gescheiden afval. De afvalassistenten zorgen ervoor dat de reiziger bewust is van de scheiding van afval, ze helpen als het nodig is om de krant of de koffiebeker in de juiste bak te krijgen en beantwoorden vragen.

Kranten scheiden

Het gaat er vooral om dat kranten worden gescheiden van de rest van het afval. Dat maakt het proces tot hergebruik uiteindelijk veel gemakkelijker. Landelijke komt er jaarlijks 12 miljoen kilo afval in de bakken op stations terecht, zo'n 10 volgeladen goederentreinen met afval.

Na een paar weken gaan de afvalassistenten naar de andere stations waar de afvalbakken voor gescheiden afval al staan.