'Tuindorpwijk De Mars is uniek stukje Zutphen'

ZUTPHEN - 'Uniek in Nederland', zo noemt Stadspartij Zutphen- Warnsveld de overgebleven huisjes van tuindorpwijk De Mars. Op dit moment worden er jongeren opgevangen in de oude arbeiderswoninkjes, maar de huizen zullen over een tijdje worden gesloopt. Tot onvrede van de Stadspartij, die ze wil behouden. Vanavond doet de partij een voorstel aan de gemeenteraad.

Onder de rook van de fabrieken

Raadslid Hans Boersbroek van de Stadspartij strijdt voor het behoud van de oude huisjes op industrieterrein De Mars. De huisjes zijn gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Ooit stonden er tweehonderd, maar een deel is al in de jaren 70 gesloopt. Op de muur van één van de huizen kun je nog zien hoe het er vroeger uit zag. 'Het was een uniek wijkje onder de rook van de fabrieken en aan de oude haven', vertelt Boersbroek.

'Er komen vaak mensen die hier vroeger gewoond hebben, mensen die bijvoorbeeld aan hun kleinkinderen willen laten zien hoe het hier was. Er zijn nog maar een paar van dit soort wijkjes in Nederland. Een deel van de wijk is al weg, het zou zonde zijn als het laatste deel ook nog gesloopt zou worden.'

Twee vliegen in één klap

De huisjes worden nu nog beheerd door de stichting 'Het Dagelijks Bestaan'. Die vangt jongeren op die nergens anders terecht kunnen en bijvoorbeeld bij reguliere jeugdzorginstanties vastlopen.

Omdat de grond al is verkocht aan een projectontwikkelaar moet de stichting eind juli weg zijn. Een andere plek heeft Het Dagelijks Bestaan nog niet gevonden. De stadspartij hoopt met het voorstel tot behoud van het wijkje twee vliegen in één klap te slaan. 'Het Dagelijks Bestaan doet zo'n geweldig werk voor jongeren, dat willen we graag hier in Zutphen houden en als dat dan op deze manier kan... ja één en één is twee.'

De Stadspartij dient vanavond een motie in voor behoud van de huisjes, maar de gemeenteraad neemt pas over twee weken een besluit over het voorstel.

Zie ook: