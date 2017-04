Autoruiten niet ijsvrij: boete en rijontzegging

WAPENVELD - Een 24-jarige man uit Hattem moet duizend euro boete betalen en is drie maanden zijn rijbewijs kwijt voor het veroorzaken van een ongeval in Wapenveld.

De man reed op 26 februari 2016 in zijn auto, waarvan hij de ruiten niet goed schoon en ijsvrij had gemaakt. Hierdoor zag hij bij het oversteken van een fietspad een fietsster over het hoofd. Hij had voorrang moeten verlenen. De fietsster liep letsel op.

Bij het opleggen van de straf hield de rechtbank rekening met het blanco strafblad van de man. Daarnaast verklaarde de Hattemer op de zitting dat hij zijn rijbewijs gebruikt voor woon-werkverkeer, maar wel iets kon regelen als hij een tijdje zonder zou zitten.