Strafrechtadvocaat: 'Knokkende hooligans Vitesse en PSV niet strafbaar'

ARNHEM - De vechtende hooligans van Vitesse en PSV waren niet strafbaar bezig. Dat vertelt strafrechtspecialist Hans Otto den Otter van Spijker Strafrechtadvocaten uit Arnhem. Afgelopen weekend verscheen er op Facebook een video van vechtende hooligans van beide voetbalverenigingen.

'Het is absoluut niet goed te praten wat er gebeurd is. Maar zo lang er geen aangifte is gedaan, is het juridisch gezien niet strafbaar', legt Den Otter uit aan Omroep Gelderland.

'Beide partijen hebben zo te zien een afspraak gemaakt om te knokken. De situatie verandert als één partij van niets weet en in een vechtpartij belandt. Maar dat is niet het geval. En ook in dat geval móet er een aangifte zijn voordat er mogelijk juridische gevolgen zijn.'

Met elkaar op de vuist

Het forum Dutch Belgium Ultra Hooligan Scene plaatste afgelopen weekend beelden online van de vechtpartij. Op de beelden is te zien dat twee groepen met elkaar op de vuist gaan.

Bronnen rond Vitessesupporters bevestigden zondag aan Omroep Gelderland dat het om hooligans van de Arnhemse club ging en dat de vechtpartij kortgeleden plaatsvond. Waar het zich afspeelde, is niet duidelijk.

'We kunnen niets doen zonder aangifte'

Woordvoerders van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie geven beiden aan zonder aangifte niets te kunnen doen. 'Als er een aangifte ligt óf als de politie contact met ons opneemt, kunnen we onderzoek doen. Maar zover zijn we niet', vertelt de OM-woordvoerder.

'Voor ons is er op dit moment geen aanleiding om iets te doen', vult de politiewoordvoerder aan. 'Er is geen aangifte. En er is niemand op heterdaad betrapt. Ook was de veiligheid van anderen hier niet in het geding. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid dus bij de burgemeester. Die gaat over de openbare orde en veiligheid.'

'Best doen om vechtpartij te verstoren'

Een woordvoerder van de burgemeester geeft aan er op dit moment ook niets mee te kunnen. 'Zo'n vechtpartij mag absoluut niet, laat dat voorop staan. Als de gemeente en de politie lucht krijgen van zo'n gepland voorval, doen we ons best om het te verstoren. Maar omdat er weinig over bekend is, kunnen wij er nu als gemeente niets mee.'

Komt vaker voor

Dit soort 'gearrangeerde' vechtpartijen tussen hooligans komen vaker voor. Zo gingen eind januari Feyenoord- en AZ-supporters op de vuist. Ook dat werd gefilmd.

1limburg meldde in oktober 2016 dat hooligans van onder meer Roda JC, Fortuna Sittard, MVV, Feyenoord en het Belgische Standard Luik elkaar geregeld op het platteland of in bossen ontmoeten voor knokpartijen.

